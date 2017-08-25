警民一家親　新店警分局與小朋友同樂

新北市政府警察局新店警分局日前特別接待了轄區內安親班的一群小朋友們來參觀分局。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局新店警分局日前特別接待了轄區內安親班的一群小朋友們來參觀分局。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局新店警分局日前特別接待了轄區內安親班的一群小朋友們來參觀分局。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局新店警分局日前特別接待了轄區內安親班的一群小朋友們來參觀分局。（葉書宏翻攝）

趁著暑假尾聲的好天氣，新北市政府警察局新店警分局日前特別接待了轄區內安親班的一群小朋友們來參觀分局，順便體驗一日小小警察的滋味，讓許多小朋友們直呼好有趣。

新店警分局特別規畫了警用大型重機車、巡邏車、拘留所及警察勤務裝備給小朋友們參觀，並派出漂亮的女警講解，並教導小朋友們犯罪預防與交通安全觀念，現場活動反應熱烈。

安親班老師表示，地方上的警察分局能夠辦理這樣的活動真的很有意義，可以藉由帶小朋友參觀警察分局的機會來培養小朋友的守法觀念，希望警察單位未來能夠多舉辦類似的活動，讓更多的小朋友能夠參與學習。

新店警分局長顏旺盛表示：「國家的未來在下一代，守法的觀念與精神應該要向下耕耘紮根，從小就要建立小朋友正確的是非觀念，這才是治安穩定的基石。」

(中時)