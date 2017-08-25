防空拍機誤闖世大運賽事　中和警出動「攔截槍」

新北市中和警分局賽事期間更準備高科技「空拍機攔截槍」。（葉書宏翻攝）

2017世大運期間，為確保賽事安全無虞的進行，近來展開多場反恐演練和維安措施，模擬各種突發狀況，如持違禁品及偽票演練、場邊國旗爭議、抗議裁判不公、場館外聚眾滋事、爆裂物偵搜和處置、以及防制偷拍。

新北市中和警分局賽事期間更準備高科技「空拍機攔截槍」，對未經許可及不明之空拍機，由員警手持攔截槍準心對準空拍機，按下板機發出脈衝波，即可發出脈衝波，阻斷空拍機訊號命令空拍機返回原起飛點，以追緝任何意圖破壞比賽之可疑人士。

中和警分局長陳銘宗表示，賽事期間一律不得攜帶或使用空拍機，以避免不小心砸傷觀眾，或被有心人士利用來影響賽事進行或丟擲爆裂物，警方將使用「空拍機攔截槍」因應，提醒民眾配合留意。

(中時)