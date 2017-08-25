板橋警維安世大運 「排隊美食」補體力
2017年世界大學運動會賽事進行中，為了爭取奪牌榮耀，新北市警察局動員大批警力，用最高規格的標準來進行維安整備工作。而板橋警分局更是貼心準備了「平民排隊美食」當成執勤員警的午晚餐，更設置了「警察行動補給站」，讓執勤員警隨時保持元氣滿滿。
板橋警分局表示，由於世大運期間員警執勤時間相當長，各類賽事更可能進行到午夜時間，加上這段時間也有內政部警政署保安警察第四總隊協助板橋警方維護會場安全，分局考量同仁執勤辛勞，特別在世大運賽前維安期間，在會場設置「警察行動補給站」，補給站內不但提供各式各樣的甜湯、冰飲、水果及餅乾吃到飽。
此外，令員警覺得貼心的是，在正式賽事當晚及賽事期間也準備了板橋地區知名的排隊美食當夜點，例如「老陳涼麵」、「廖家華西街花枝羹」、「碗粿」、「肉圓」等，另外像是一般午晚餐，也揚棄一般常吃的便當，替員警準備異國及臺灣美食如「鍋貼」、「涼麵」、「花蓮扁食」、「肉圓」、「越南河粉」、「壽司」、「中華乾麵」、「泰式打拋豬」等平民排隊美食，每天變換不同口味的餐點，讓每位執勤員警都吃的津津有味，更是覺得相當暖心。
(中時)
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