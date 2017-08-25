世大運》另類維安！場館蛇出沒警捕捉後放生

永和警分局警員協助抓蛇。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局永和分局永和派出所警員張元、中正橋派出所警員顏泰宇、蘇國威在世大運醒吾科技大學籃球練習館巡邏勤務時，突聞場館工作人員大叫有蛇闖入管制區場館，適逢中華女籃隊在館內練球，該蛇竄出造成館外一陣驚呼。

為避免該蛇爬行進入場館，造成安全顧慮，於是在校方工作人員與永和警分局警員張元等人的共同合作下，以捕蛇器將蛇捕捉。

據查該蛇為臺灣保育類物種龜殼花，事後由警方與校方共同將蛇帶至距離較遠處，確認不會對場館造成危害後予以野放。

抓蛇成功，代表著醒吾科技大學場館工作人員與永和警分局合作無間、默契十足，共同確保本次世大運維安無虞，滴水不漏；再者，此舉野放保育蛇類也象徵對臺灣保育工作提供正面教育功能，值得效法。

警方表示，除了場館及選手安全要做到滴水不漏外，選手及與會來賓經常需要諮詢服務，員警也會詳細解說或適時引二對應窗口，充分做好國民外交工作，親切的服務也讓外國選手都讚不絕口。

(中時)