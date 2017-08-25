世大運》另類維安！場館蛇出沒警捕捉後放生
新北市政府警察局永和分局永和派出所警員張元、中正橋派出所警員顏泰宇、蘇國威在世大運醒吾科技大學籃球練習館巡邏勤務時，突聞場館工作人員大叫有蛇闖入管制區場館，適逢中華女籃隊在館內練球，該蛇竄出造成館外一陣驚呼。
為避免該蛇爬行進入場館，造成安全顧慮，於是在校方工作人員與永和警分局警員張元等人的共同合作下，以捕蛇器將蛇捕捉。
據查該蛇為臺灣保育類物種龜殼花，事後由警方與校方共同將蛇帶至距離較遠處，確認不會對場館造成危害後予以野放。
抓蛇成功，代表著醒吾科技大學場館工作人員與永和警分局合作無間、默契十足，共同確保本次世大運維安無虞，滴水不漏；再者，此舉野放保育蛇類也象徵對臺灣保育工作提供正面教育功能，值得效法。
警方表示，除了場館及選手安全要做到滴水不漏外，選手及與會來賓經常需要諮詢服務，員警也會詳細解說或適時引二對應窗口，充分做好國民外交工作，親切的服務也讓外國選手都讚不絕口。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。