華信航空秋季旅展限定優惠，自由行3,999元起另送咖啡機

台東三仙台美景。圖：華信提供

2017台北秋季國際觀光旅遊展（TITE）8月25日至28日將在世貿一館舉辦，華信航空推出旅展限定自由行3,999元起優惠，包括「台東五星THE GAYA HOTEL二日1夜」、「澎湖海洋渡假村3日2夜」。展期內透過燦星旅行社購買華信假期，即送咖啡機、美食鍋、麵包機三選一。

台東THE GAYA HOTEL為2017年全新開幕五星飯店，無邊際泳池可以盡情俯瞰台東市景之美，鄰近台東鐵花村、誠品書店，旅展期間推出華信台北-台東機票加酒店住宿二日遊每人只要3,999元起，享受超值又優質的體驗。

另外，旅客亦選擇到澎湖海洋渡假村三日遊也僅需新台幣3,999元起，免費升等無敵海景鞦韆房，旅客不用出國，到澎湖就能享受到國外渡假的浪漫氣氛。

華信航空為推廣馬公、金門、台東、花蓮等飛航景點，特與旅行業者合作推出華信假期，提供各航點多元性的飯店選擇，滿足所有旅客的機加酒的旅遊需求。

澎湖包括福朋喜來登、百世多麗、元泰、和田等大飯店；金門有金湖、金沙、海福等大飯店；台東可選擇桂田喜來登、知本老爺、娜路彎、知本金聯酒店、鹿鳴、日暉等大飯店；花蓮則可理想大地、遠雄悅來、美侖、統茂、樂活等大飯店提供旅客作不同的選擇。

(工商)