毒蛋風暴引熱議 「香草雞蛋」異軍突起

君達集團尹純綢董事（左）與黎明教養機構林木泉執行長。（君達提供）

黎明教養機構向陽園農場人道放牧，除香草飼料，每周二、四下午茶吃有機蔬果。（君達提供）

黎明教養機構向陽園農場人道放牧，除香草飼料，每周二、四下午茶吃有機蔬果。（君達提供）

近日全台爆發毒蛋風暴，驗出數據偏高的芬普尼，成人只要吃2顆就超標，再度掀起國人對食安的憂心；民眾不是沒蛋可吃，位於花蓮吉安鄉的君達香草有機雞蛋更顯珍貴。

台灣人愛吃雞蛋，根據農委會統計，平均一人一年可吃掉近三百顆蛋，可見雞蛋和我們的生活密不可分。然而，日益惡化的環境汙染，民眾無時無刻的暴露在有毒的環境，每天吃的雞蛋能安心嗎？

君達香草有機蛋通過SGS無毒檢驗，無抗生素殘留，蛋雞都在花蓮無汙染的生態環境及充滿芬多精的山林間人道放養，就連蛋雞的飼料也是由花蓮農委會種畜場精心調配，去除蝦魚、骨粉後，添加由君達集團多年研究無毒栽植的香草調配飼料，並由花蓮黎明教養機構向陽園的弱勢兒所飼養，讓民眾吃得安心健康之餘，也讓身心障礙者透過綠自然照護增進社會參與。

以關懷、愛、健康為出發的君達集團，攜手花蓮黎明教養機構向陽園農場飼養香草雞蛋，不僅促進大眾健康，也是該集團董事長尹純綢給弱勢兒的一根釣竿。她表示，君達與向陽園農場合作，將香草飼養蛋雞的工作交給心智障礙者照顧，並保證收購，除了讓弱勢兒有收入，也可以透過香草芳香療法，及黎明教養院林木泉執行長積極推廣的寵物療法，讓孩子們和小動物相處，透過撫摸、照顧、飼養讓孩子們愉悅進而產生信心。

她進一步指出，當牠們蛋產量降低時，不會被宰殺而是讓牠們在香草園中幫助生蛋中的雞啄食害蟲成為工作雞，直到中老退休自然死亡，況且弱勢兒養雞不會偷工減料，和雞群相處後，孩子們變得開朗、自助又健康。

花蓮縣吉安鄉奇萊山純淨無汙染水源，培育最健康的蛋雞、孕育最優質的雞蛋，君達以社會企業關懷弱勢，攜手花蓮黎明向陽園人道放牧飼養，每隻雞定時餵養香草套餐和下午茶。此外

，獨家研發的公主房「香草巢箱」搭配精心設計的「公主布簾」營造絕美浪漫氛圍，細心呵護蛋雞的身、心健康，讓蛋雞在100%五星級香草芳療的氛圍產蛋。

(中時)