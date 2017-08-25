作家洛杉基：國民黨385億黃金債券 可讓蔡政府垮台？
國民黨1947年轉帳撥用458筆土地，被認定不當所得，換算市值8.6億，國民黨提出以民國36年的385億黃金債券來抵銷。黨產會稱，根據兩岸人民關係條例，黃金債券在兩岸統一前無效。作家洛杉基卻認為，這批黃金債券，是國民黨反擊黨產會最好的武器！甚至可讓蔡政府垮台？
洛杉基指出，國民黨可以把這批價值385億的黃金債券，用打折價格拿到國際市場上拍賣，尤其是賣給對岸的銀行財團，然後交由這些外國、對岸銀行團，對台灣蔡政府要求兌現。
他點出，如果黨產會拿出兩岸關係條例來抵擋，國民黨便可主張兩岸可立即統一，中共政府便可要求立刻兌現這385億黃金債券，變成台灣最大的債主。如果民進黨反對統一，國民黨便可要求假扣押國庫385億資產，不得動用。
洛杉基建議國民黨主席吳敦義，與其總是被動挨打，何不主動拿這筆黃金債券來打擊黨產會，甚至讓蔡政府垮台？運用之妙存乎一心，別只會趴在地上挨打，讓人瞧不起！
(中時電子報)
文章來源：洛杉基臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。