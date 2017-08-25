作家洛杉基：國民黨385億黃金債券 可讓蔡政府垮台？

洛杉基指出，385億黃金債券，是國民黨反擊黨產會最好的武器！圖為國民黨行管會主委邱大展出示債券影本。（資料照片，王英豪攝）

國民黨1947年轉帳撥用458筆土地，被認定不當所得，換算市值8.6億，國民黨提出以民國36年的385億黃金債券來抵銷。黨產會稱，根據兩岸人民關係條例，黃金債券在兩岸統一前無效。作家洛杉基卻認為，這批黃金債券，是國民黨反擊黨產會最好的武器！甚至可讓蔡政府垮台？

洛杉基指出，國民黨可以把這批價值385億的黃金債券，用打折價格拿到國際市場上拍賣，尤其是賣給對岸的銀行財團，然後交由這些外國、對岸銀行團，對台灣蔡政府要求兌現。

他點出，如果黨產會拿出兩岸關係條例來抵擋，國民黨便可主張兩岸可立即統一，中共政府便可要求立刻兌現這385億黃金債券，變成台灣最大的債主。如果民進黨反對統一，國民黨便可要求假扣押國庫385億資產，不得動用。

洛杉基建議國民黨主席吳敦義，與其總是被動挨打，何不主動拿這筆黃金債券來打擊黨產會，甚至讓蔡政府垮台？運用之妙存乎一心，別只會趴在地上挨打，讓人瞧不起！

(中時電子報)