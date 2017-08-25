《探險活寶》新造型手遊吸睛

《探險活寶》手遊，29個角色全出動。（卡通頻道提供）

遭殭屍入境了。（卡通頻道提供）

寶妹和艾薇兒也支援打怪。（卡通頻道提供）

手遊上線。（卡通頻道提供）

高人氣卡通明星阿寶與老皮無遠弗屆，不僅收視率居高不下，卡通頻道連續三年舉辦的「老皮帶隊亂亂跑」系列歡樂路跑，更受大小朋友喜愛。

今年阿寶老皮再次搭檔，在手遊世界Adventure Time Run遊戲中冒險闖關，29個《探險活寶》角色全面出動支援，驚險刺激的打怪沿途充滿《探險活寶》原汁原味、色彩繽紛的設計，真是猴腮雷。

Adventure Time Run《探險活寶》手遊以繁體中文等共十種語言上線，10月31日前輸入密碼ATRunLaunch，就能免費獲得100個鑽石，換取稀有造型與特殊技能。

當哇賽秘境遭到殭屍入侵，總是能搞笑拯救大家的阿寶老皮，當仁不讓要施展極限運動跑酷精神，將源源不絕的怪物趕出去，必須闖過層層障礙關卡、通過各式「傳送門」的挑戰，通關後以贏得寶箱裡的角色碎片，收集碎片可以升級角色的專屬戰力，如阿寶的防禦力、老皮的兩段跳躍、泡泡糖公主的女力、火焰公主的魔法、艾薇爾的變身術等等無奇不有。

遊戲中，卡通明星們可以選擇一起探險的隊友，用力跑、拼命跑，沒有體力時，好隊友還能互換上場接棒跑。沿途的代幣、寶物可以提高攻擊力與防禦力，還有高熱量的熱狗和可樂可以增強體力呢！此外，不要忘了收集全新亮相的角色稀有造型，如紳士阿寶、潛水員阿寶、船長老皮、小偷老皮、BBQ 泡泡糖公主、吸血鬼女王艾薇爾、成為國王的火焰公主、檸檬公爵、寶妹等。

Adventure Time Run手遊，適合六歲以上所有朋友的休閒娛樂，App store和Google play 可免費下載。

(中時)