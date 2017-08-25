美南卡州餐廳爆槍案 人質遭劫持
美國南卡羅來納州發生一起跟職場糾紛有關的槍擊案，一名不滿的員工在餐廳內槍殺一人後還劫持餐廳內的多名人質，目前仍與警方對峙中。
案發現場是南卡州查理斯頓市(Charleston)市中心國王街的維吉尼亞(Virginia’s)餐廳，是一家南方口味菜色的餐廳，該區域有許多觀光客。當地警方表示，事件並不是恐怖攻擊行動，也無關仇恨犯罪，而是一名因為工作關係不滿的員工犯案。有目擊者稱，看到槍手持槍從廚房出來，然後將餐廳的大門鎖上。
由於嫌犯手上有槍又劫持了人質，現場氣氛緊張，警方向媒體說明事件時，以「有行動中的槍手」來定義當前的情況。在案發的餐廳周遭可以看到大批警力部署，有附近店家就表示，餐廳所在的整個街區全都被警方封鎖，可以看到大量的SWAT防暴特警隊以及持槍警察，周邊商家也都被疏散，但在封鎖線外還是有民眾圍觀並且拍照或攝影。
(中時電子報)
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