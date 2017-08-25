淡水碼頭慶七夕！情人橋賞夕陽、5分20秒煙火添浪漫

港灣煙火秀。（新北市漁業處提供）

一年一度的七夕到了！這天別忘了和心愛的人攜手過度！淡水漁人碼頭是新北市著名觀光景點，戀人常在漁人碼頭走過情人橋，欣賞美不勝收的夕陽美景，到了夜晚在美麗的情人橋光雕下牽手漫步，更是超級浪漫，為了讓情人留下美好的回憶！

新北市政府與淡水漁人碼頭港區商家於8月27日(星期日)晚間在淡水漁人舞台(觀海廣場)舉辦「愛戀漁人碼頭-浪漫花火情人夜」晚會活動，讓民眾在七夕前夕感受浪漫氣氛，晚會有長達5分20秒精彩煙火秀、摸彩、樂團表演及打卡送愛戀鑰匙圈活動，歡迎大家一同來漁人碼頭感受浪漫氣氛!

漁人碼頭夕陽美景。（新北市漁業處提供）

8月27日好獎大方送

為了讓民眾感受活動的熱情，港區淡水區漁會、水灣企業股份有限公司、淡水福容大飯店及世界巧克力夢公園共襄盛舉，一起為晚會活動加碼贈禮，8月27日當天在港區指定商家消費，依商家規定取得摸彩券，並在活動現場抽出淡水福容大飯店-海景蜜月套房住宿券 (價值21,800元)、漁人水岸精選套餐兌換券及世界巧克力夢公園門票等多樣好禮。

另8月27日舞台活動18時開始，17時即開始裝置藝術點拍照打卡活動，在港區13個裝置藝術點拍照打卡，即可到服務台兌換愛戀鑰匙圈(限量100份)，讓到場參與活動的民眾，可以留下愛的紀念品，此外隨鑰匙圈還贈送淡水福容大飯店提供的「情人塔」、「Lobby Bar無酒精飲料」買一送一券及淡水區漁會提供的SUBWAY消費滿200元可抵用50元兌換券，19時及20時還會在服務台發送100條月老姻緣線。

此外淡水區漁會也推出「魚藏海鮮宴會廣場」粉絲團打卡按＂讚＂，消費套餐即贈小菜一碟活動，商店街漁人水岸餐廳也祭出「不孤單 180元飲品買一送一」，凡出示當日與淡水漁人碼頭裝置藝術拍照打卡，並至「漁人水岸」或「ALOHA海洋餐廳」FB留言上傳照片，出示頁面，即享180元飲品買一送一優惠(限內用，冰沙/啤酒除外)，民眾來港區欣賞夕陽美景外，還可在淡水河畔享用浪漫餐點，另外坐擁賞煙火地利之便的淡水福容飯店更是推出雙人海景房及私人遊艇看煙火住房專案，情人可在陽台輕鬆欣賞淡水河夜景與浪漫煙火秀。

碼頭打卡點。（新北市漁業處提供）

港灣絢麗煙火秀

晚會中邀請貢寮海祭最佳人氣樂團獎-Norasays樂團、知名藝人王中平及民歌手李明德為情人演唱浪漫情歌，在21時長達5分20秒精彩煙火秀綻放，創造活動最高潮，讓您在漁人碼頭歡渡浪漫的情人夜。

(中時電子報)