世大運》推頭羞辱楊勇緯？法國選手臉書回應

法國柔道選手(白衣)得勝後惡意按壓楊勇緯(藍衣)的頭。(摘自臉書)

法國柔道選手(白衣)疑似羞辱楊勇緯後還做出勝利動作。(摘自臉書)

法國柔道選手LIMARE Vincent Olivie在23日四強戰60公斤對上中華隊楊勇緯，他在獲勝後居然還惡意壓了一下楊勇緯的頭，這個沒風度的舉動引起台灣觀眾的憤怒，賽後影片還被人貼上《爆料公社》。

楊勇緯與法國選手比賽中打得相當激烈，法國選手獲勝後卻咄咄逼人，當時楊勇緯還趴在地上，法國選手趁著起身時伸手按壓楊勇緯的腦袋。裁判當時沒有注意，但此舉已違反體育精神，網友看了影片後紛紛大罵。

LIMARE Vincent Olivie殺入決賽後敗給日本選手獲得銀牌，他奪牌後在臉書上貼文炫耀，被網友以英語質問推頭事件，他也用英語回應：「如果你只看這個動作(推頭)那我能理解你們的反應，但是你們的選手(楊勇緯)也有折我的手指。後來我有向他致意，但他不理我。我很抱歉引起不快，恭喜台北舉辦世大運。」

不過年僅19歲的楊勇緯展現出成熟的運動家風範，他只說尊重裁判的判決，並且解釋一定是他讓對手陷入了苦戰，對手獲勝後才餘怒難消。楊勇緯有自信地說：「下次我把他贏回來就好，我是有實力的。」

楊勇緯當日銅牌戰敗給俄羅斯選手，本屆無緣獎牌，賽後他堅強表示「一定會繼續努力」，他獲得第5名是中華隊最佳。教練吳嘉倫則說他沒看清楚法國選手的小動作，若有看到一定會提醒裁判。

(中時電子報)