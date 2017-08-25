艾怡良推廣「 綠生活」！9／16華山品野餐、聽音樂、愛環保

「愛FUN第一綠生活」（左起鋼琴大師盧易之、金曲歌后艾怡良、第一銀行文教基金會副董事長暨第一銀行總經理周伯蕉副董事長）。（主辦單位提供）

和親愛的好友席地而坐，聽著金曲歌后艾怡良吟唱、聽著盧易之老師用鋼琴彈奏台灣民謠，伴隨夕陽、星光，一場結合藝術、科技、環保的野餐會就此展開！

「愛Fun第一 綠生活」嘉年華又來囉！去年首次舉辦即吸引1.8萬人參與，廣受好評及肯定，為了持續推廣綠生活，今年第一銀行文教基金會主辦的「愛Fun第一 綠生活」嘉年華將於 9月16日下午2點在華山中央藝文公園盛大登場！

而23日特別於第一銀行總行舉辦啟動記者會，高規格邀請到國際鋼琴家，同時也是榮獲金曲獎最佳演奏獎的「盧易之」現場演奏創新的台灣經典民謠，還有金曲歌后「艾怡良」現身演唱，並分享節能減碳綠生活的小撇步，例如：垃圾不落地、電源隨手關…等觀念分享。

愛FUN第一綠生活-時尚風格走秀-手作文青、溫馨親子、城市小農、時尚情侶。（主辦單位提供）

精湛的琴藝及溫暖的歌聲，讓人如癡如醉，嘉年華當天盧易之及艾怡良也將與眾多歌手輪番上陣，帶來更多驚艷歌曲與豐富表演，第一銀行文教基金會更推出第一幸福早鳥禮、再生DIY等限量好康大fun送，活動內容精采可期。

第一銀行文教基金會周伯蕉副董事長表示，第一銀行將「環境永續」的理念融入企業DNA，近年來積極落實節能減碳，以實際行動強化綠色競爭力，並連續2年透過寓教於樂的「愛Fun第一 綠生活」嘉年華活動，讓友愛大地、環境保護的理念深植人心，歡迎民眾攜家帶眷來同樂，一起用愛擁抱綠生活。

「愛Fun第一 綠生活」嘉年華不但有多組公益表演團體演出，也邀請國際知名鋼琴家「盧易之」老師、金曲歌后「艾怡良」、溫暖力量女聲「朱俐靜」、人氣歌手「畢書盡」與創作才女「徐佳瑩」等重量級卡司同台飆唱，在夜色微暗之後，緊接著登場的是戶外星空電影院，邀請民眾一家大小席地而坐，看電影愛森林，在最美的星空下欣賞親子同歡的精彩電影。

為了給民眾全新的嘉年華體驗，特規劃「夏日午後草地音樂會」、「綠色有機市集」、「手作創意市集」、「數位金融體驗」、「環保闖關」、「再生DIY教學」及「看電影愛森林」等七大特色亮點，並結合網路、社群、科技等三大面向，當天活動現場更安排MEMOPRESSO IG相印機，只要拍照上傳至IG)並加入#GREENFORLOVE，上傳成功就能即時印出免費限量紀念照，成為別具意義的紀念禮物。

特別的是，第一銀行文教基金會會提倡環保隨身做起，活動當天前100位民眾只要攜帶「廢棄電池或廢棄光碟片五個」即可兌換澳洲Envirosax同時也是好萊塢名人愛用的時尚環保袋一只，數量有限敬請把握。趁著初秋，趕快相揪好友來趟野餐音樂之旅吧！

(中時電子報)