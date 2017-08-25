研究：逾4成上班族 寧放假不加薪

逾四分之一(28%)的雇員表示，公司在他們度假時，仍希望他們工作。(圖片取自達志影像)

時代變了，你以為員工只想賺錢嗎？據統計，逾四成(41%)的員工寧願休假，也不要加薪，只有三分之一(33%)的雇主覺得員工會這麼認為。這也顯現出不少上班族在面臨休假和加薪的選擇時，寧願休假，也不要加薪。

美國「Spherion」人力仲介機構所做的研究，對2062名受雇的美國成年人和733名人力資源主管進行了調查，發現逾四成(41%)的員工寧願休假，也不要加薪，只有三分之一(33%)的雇主覺得員工會這麼想。39%的員工覺得自己公司的有薪假政策不如同業競爭者，但僅有30%的雇主也這麼認為。

不過30%的上班族會對要求放有薪假感到內疚，42%的雇員會因不願拖累公司的團隊工作進度，會猶豫是否要休帶薪假。就算放假可能也無法安心，逾四分之一(28%)的雇員表示，公司在他們度假時，仍希望他們工作。

(中時電子報)