世大運選手村最夯的水果──香蕉！（圖／2017台北世大運官方網站 康健雜誌提供)

台灣有「水果王國」的美譽，世大運開幕至今，選手村內水果總共一天消耗8000公斤，其中以香蕉最受選手們喜愛，一天可吃掉2500公斤！

(圖/康健雜誌提供)

香蕉的熱量高，一根中等大小的香蕉約120～140卡，含有30～35克碳水化合物，可迅速轉換成運動所需能量。香蕉也富含果膠，可保護腸胃壁，消化道負擔小。

香蕉在水果中含鉀量名列前茅，一根香蕉約可提供一天鉀需求量的10％，鉀離子量若攝取充足，可降低腦血管阻塞風險。

(圖/shutterstock 康健雜誌提供)

此外，選手最喜歡的台灣美食前三名依序為鹽酥雞、牛肉麵與蔥油餅。不過營養師趙強特地在臉書上提醒，選手們肌肉多、運動量大，所以消耗得多，多吃無妨，若一般民眾跟著效法吃，恐只會囤積脂肪！

運動時，怎麼搭配飲食？

無論運動的理由是什麼，減肥、改變身材曲線、還是單單維持身體健康，試試下面的小測驗，看看你的飲食習慣，是不是和運動相配合，以發揮最大的功效？

1.想要增加肌力，運動前最好多吃：香蕉和雜糧麵包

肌肉活動最需要的能量，其實來自複合碳水化合物，例如水果、五穀類。蛋白質雖然有助於強化肌肉組織，但是國人的平均攝取量，已經超過建議量20％，不需要特別增加。

2.運動前、中、後，都該補充水分

流汗會減少體內血液量，藉由血液運輸到肌肉，用在供給肌肉能量的氧氣也會隨著減少，導致肌肉痠痛甚至痙攣，因此美國營養學會的專家建議，運動前先喝120cc的水，運動時每隔20分鐘再喝120cc的水，運動後則喝到不感到口渴為止。

3.預防肌肉痠痛，身體需要：鈣和鎂

研究顯示鈣和鎂有助於肌肉放鬆、避免抽筋。最佳比例是攝取400毫克的鈣，同時補充800毫克的鎂。【全文來源《康健雜誌網站》】

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(中時電子報)