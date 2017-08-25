世大運選手村最夯的水果──香蕉！
台灣有「水果王國」的美譽，世大運開幕至今，選手村內水果總共一天消耗8000公斤，其中以香蕉最受選手們喜愛，一天可吃掉2500公斤！
香蕉的熱量高，一根中等大小的香蕉約120～140卡，含有30～35克碳水化合物，可迅速轉換成運動所需能量。香蕉也富含果膠，可保護腸胃壁，消化道負擔小。
香蕉在水果中含鉀量名列前茅，一根香蕉約可提供一天鉀需求量的10％，鉀離子量若攝取充足，可降低腦血管阻塞風險。
此外，選手最喜歡的台灣美食前三名依序為鹽酥雞、牛肉麵與蔥油餅。不過營養師趙強特地在臉書上提醒，選手們肌肉多、運動量大，所以消耗得多，多吃無妨，若一般民眾跟著效法吃，恐只會囤積脂肪！
運動時，怎麼搭配飲食？
無論運動的理由是什麼，減肥、改變身材曲線、還是單單維持身體健康，試試下面的小測驗，看看你的飲食習慣，是不是和運動相配合，以發揮最大的功效？
1.想要增加肌力，運動前最好多吃：香蕉和雜糧麵包
肌肉活動最需要的能量，其實來自複合碳水化合物，例如水果、五穀類。蛋白質雖然有助於強化肌肉組織，但是國人的平均攝取量，已經超過建議量20％，不需要特別增加。
2.運動前、中、後，都該補充水分
流汗會減少體內血液量，藉由血液運輸到肌肉，用在供給肌肉能量的氧氣也會隨著減少，導致肌肉痠痛甚至痙攣，因此美國營養學會的專家建議，運動前先喝120cc的水，運動時每隔20分鐘再喝120cc的水，運動後則喝到不感到口渴為止。
3.預防肌肉痠痛，身體需要：鈣和鎂
研究顯示鈣和鎂有助於肌肉放鬆、避免抽筋。最佳比例是攝取400毫克的鈣，同時補充800毫克的鎂。【全文來源《康健雜誌網站》】
※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。