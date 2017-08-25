巨乳專用？「毛巾胸罩」拯救胸部爆汗！哺乳媽媽喊讚
暖化效應影響，一年比一年熱！面對夏天高溫飆汗，不僅衣服濕答答，連貼身的內衣也是「爆汗如雨」！近來在國外有款女性內衣很夯，設計師研發一款「毛巾胸罩」！其外觀宛如毛巾披掛在脖子間，毛巾末端則緊緊包覆住女孩胸部，標榜可解決女性胸部爆汗問題，特別受到然哺乳媽媽青睞，然「毛巾胸罩」較適合胸部較大女性使用，胸部小的女性可能「撐不起來」。
什麼？胸部吊床晃啊晃！英國《BBC》報導，近來國外有款名為「毛巾胸罩」（Ta-Ta Towel）很夯，上市不久就造成旋風大缺貨！研發這款新型內衣的設計師是名女性，名為艾琳羅伯森（Erin Robertson）！
設計師透露為何會發想這款內衣，原因是她本身胸部較大，遇到天氣悶熱時容易出汗，然過往的內衣會因流汗讓她起疹子，讓她只好用在內衣裡塞毛巾或灑爽身粉！因此艾琳想到為何不選用吸汗的毛巾作為材質，製作出易穿脫、以肩掛為創意的「毛巾胸罩」。
「毛巾胸罩」不僅外觀很炫，又具有吸汗、穿脫方便等實用功能，甫一上市就造成大轟動，屢屢造成缺貨。不少人讚賞這款內衣的創意，直說這是「女性的福音」，特別是受到哺乳媽媽的青睞，稱讚「毛巾胸罩」外只需輕翻胸罩便可以哺乳！
然有個小缺點是，「毛巾胸罩」僅適合大胸部女子穿著，小胸女生可能無法「稱」得起來，一不小心就可能大走光！對此，艾琳聲稱胸部小的女性可能不適合穿目前上市的「毛巾胸罩」，然她們會努力再做改良，期盼讓更多女性穿得更舒服，「內在美」也能時尚更便利！
(中時電子報)
文章來源：英國《BBC》
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