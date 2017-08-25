TSO奏浪漫！布拉姆斯、孟德爾頌週六響徹中山堂

《開季音樂會》瓦格與格斯坦開心合照。（TSO提供）

今夏台北很動聽！喜歡古典音樂的樂迷有福了！布拉姆斯、孟德爾頌音樂響徹台北中山堂！由TSO攜手國際一線鋼琴家基里爾‧格斯坦 迸放開季音樂會火花！今年8月，台北市立交響樂團（TSO）甫演完深獲好評的年度歌劇《月亮》，並擔任2017台北世界大學運動會（2017 Summer Universiade）開幕典禮演出的音樂靈魂後，便如火如荼地準備2017下半樂季，將於8月26日揭開序幕！

《開季音樂會─瓦格與格斯坦》由2001年獲得魯賓斯坦國際鋼琴大賽首獎得主的基里爾‧格斯坦（Kirill Gerstein）與首席指揮吉博‧瓦格（Gilbert Varga）攜手合作，綻放開季音樂會最精彩的火花！

8月26日《開季音樂會─瓦格與格斯坦》將帶來兩首浪漫樂派曲目，分別為極度考驗獨奏家與樂團之間默契的布拉姆斯《第二號鋼琴協奏曲》，這首鋼琴協奏曲不僅是一首協奏曲，而是一首「必須有鋼琴演奏的交響曲」，TSO和格斯坦將以完美零死角的默契，精湛詮釋。

格斯坦曾被【萊比錫人民報】描述：「極其自在，無需擔心技術上的困難，他讓鋼琴歌唱，這首我們聽過多次的協奏曲，獲得了新的生命。」剛結束於美國莫札特音樂節（Mostly Mozart Festival）的演出， 格斯坦便起身來台準備在台灣的首場演出，讓所有觀眾 一同親身體會他讓鋼琴唱歌的魔力！

同場，TSO也將演出孟德爾頌在異鄉追尋自我，將感動化為音符的第三號交響曲《蘇格蘭》。在這首曲子中，可以聽見首席指揮吉博‧瓦格和TSO共同演出蘇格蘭風情，帶領觀眾迴盪在蘇格蘭的大自然景緻裡！

首席指揮吉博‧瓦格認為台北觀眾的音樂品味和鑑賞力相當好，在舞台上每每感受到觀眾的熱情迴響，因此他在挑選曲目上，更勇於挑戰新曲目，讓樂迷拓展新視野。

北市交2017下半年度第一場音樂會就獻出國際一流鋼琴家 享譽國際音樂界，並與世界各大知名樂團合作的鋼琴家─基里爾‧格斯坦，本季音樂會節目，絕對讓樂迷朋友們眼睛為之一亮！

《開季音樂會》瓦格與TSO排練畫面。（TSO提供）

【TSO瓦格獻禮】《開季音樂會－瓦格與格斯坦》音樂會

時間：8月26日（六）19:30

地點：台北市 中山堂

(中時電子報)