麥當勞雞肉宣布明年停用抗生素 台灣再等10年

麥當勞公司表示，自2018年開始，該公司將全球逐步減少對雞肉產品使用抗生素，以配合抑制微生物抗藥性與超級病菌出現。希望這樣做能挽救麥當勞下滑的銷售量和對麥當勞的信心。只不過消息指出，台灣、中國都不在首波名單，可能要等到2027年，才有望全面停止使用抗生素雞隻。

麥當勞發表聲明說：「2018年起，我們將在全球市場開始對幼雞實施新的抗生素政策。」據了解，第一批名單從2018年1月開始，包括巴西、加拿大、日本、南韓、美國和歐洲，再來2019年底，澳洲和俄羅斯的供應商也將停止使用這些抗生素，其餘市場包括台灣、中國及香港等供應商要至2027才能全面停止使用抗生素。

(中時電子報)