意外or兇殺？黛妃去世前曾預言 自己將會死於重大事故
今年為黛安娜王妃逝世二十週年，當年的致命車禍震驚全球，至今仍令人難忘。TLC旅遊生活頻道《黛安娜王妃之死》將探索黛安娜王妃的人生，以獨家畫面講述這位「人民皇妃」的故事，同時帶來死亡悲劇陰謀論的新見解。
「人民王妃」黛安娜王妃美麗且具有親和力，除了致力於人道活動、引領時尚風潮，更重新定義身為皇室一員的意義，其魅力征服全球無數男女。1997年突如其來的一場車禍，卻讓黛安娜王妃不幸去世，當時警方以死於八卦媒體「非法殺害」結案。
不過，這場意外卻疑點重重，曾有目擊人表示晚有看見一台白色車子與黛妃乘坐的汽車擦撞，甚至有人說其駕駛亨利保羅是英國情報局的線人，黛安娜王妃也於生前預言自己一定會死於重大意外，且將背後主謀指向情報局軍情處！究竟是場意外還是預謀好的凶殺案？
1981年黛安娜王妃與威爾斯王子在於聖保羅大教堂完婚，全球有7.5億人透過電視觀看婚禮直播。不過看似一段王子與公主的故事，卻沒有一段好的結局，黛安娜王妃於婚前就已經知道威爾斯王子與現任王妃卡蜜拉藕斷絲連的感情，再加上皇室光環所帶來的巨大壓力，黛妃曾飲食失調、患有憂鬱症甚至是自殺。與威爾斯王子離婚後，黛妃有過2段情，先是哈斯納特漢醫生，交往2年卻因哈斯納特漢醫生無法扛下龐大的輿論壓力而告吹，接著是與哈洛德百貨少東多迪法伊德在一起，但卻也為了閃避狗仔的追蹤拍攝，車子失控越過行車線撞向燈柱和石牆而身亡。
不過，現場卻是疑點重重，先是沿路的拍攝相機都故障，緊接著又有目擊者爆料，曾看過有一台白色車子與黛妃的車有擦撞，警方也於黛妃的車上也驗出該顏料，但就在一切看似明朗的情況下，該車子的所有駕駛者卻被發現於車內放火並舉槍自戕，可疑的是，車內也沒有發現手槍甚至採不到足夠DNA來辨識死者；此外，警方甚至說是當時的駕駛者亨利保羅酒駕，更有人推斷亨利保羅是英國情報局軍情處的線人！不僅如此，連黛妃去世前，都曾經留下紙條表示自己將會死於重大意外，並且是由軍情處的人所執行的，更將幕後主使人的矛頭指向威爾斯王子！攝影相機的故障、白色車子、軍情處…，究竟黛妃之死是場意外還是預謀好的凶殺案？
TLC旅遊生活頻道《黛安娜王妃之死》8月31日週四晚間9點首播，將深入透視黛妃的人生，並探索環繞她死亡的數個陰謀論。
(中時電子報)
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