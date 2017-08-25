MLB》打球還是打人？洋基老虎單場幹架3次

洋基老虎打成一團，陷在中間的是卡布瑞拉與羅麥。(美聯社)

洋基與老虎爆發衝突，而且還是單場3次！25日兩隊交戰到6局下，洋基中繼投手康雷一記時速96英里的速球歪得離譜，差點砸中老虎米蓋卡布瑞拉，康雷立即被主審驅逐出場。米蓋卡布瑞拉餘怒未消，與洋基捕手羅麥大打出手，引爆兩隊清空板凳的大混戰。

兩隊鬥毆的近因出現在第5局，洋基打者桑契士(第4局開轟)挨了老虎投手傅莫爾的觸身球，當時沒怎麼樣。然而6局下，洋基投手康雷差點砸中卡布瑞拉，似有報復嫌疑，遭主審驅逐，洋基總教練吉拉迪暴跳如雷，上前爭吵後也被驅逐，投手換成查普曼。

查普曼正在熱身時，卡布瑞拉與洋基捕手羅麥卻開始爭吵，羅麥脫掉護面嗆聲，被卡布瑞拉左拳正中，兩人扭打在地。雙方板凳登時清空，洋基桑契士眼明手快，趁亂打了卡布瑞拉幾拳，而且沒有被發現。最後康雷、吉拉迪、卡布瑞拉、羅麥遭到驅逐，偷打人的桑契士沒事，還接替羅麥擔任捕手，一般認為他之後還會被禁賽。

不過只打一架還不夠，7局下洋基投手貝騰塞斯上來替換查普曼，他一球砸中老虎隊麥肯頭部，這一球打得很響，擊飛了麥肯的頭盔，將他打倒在地。貝騰塞斯遭一壘審驅逐，洋基首席教練湯普生上前抗議也遭驅逐，麥肯爬起來後憤怒地叫囂，兩隊再度清空板凳對峙，只是這次沒有人揮拳。

原以為兩邊各鬧一次也扯平了，沒想到8局上，老虎投手艾歷威爾森又一球砸中洋基弗雷塞手臂。弗雷塞說什麼也忍不得了，他正要上前修理威爾森，雙方板凳已全數衝出，弗雷塞被隊友拉開，但場中央仍爆發推擠。主審驅逐了威爾森，老虎總教練阿斯瑪斯遭到一壘審驅逐。

終場老虎以10-6獲勝，總計兩隊4人被砸，8人被罰出場，這下洋基與老虎樑子結得不小，所幸這是雙方3連戰最後一場，也是本季最後一次交手，老虎隊戰績無緣季後賽，兩隊今年都不會再碰頭。

(中時電子報)