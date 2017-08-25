印度在拉達克修路 中國批自打臉
印度決定在接近中國邊境的班公湖(Pangong)附近修築一條道路，引發中國批評這是在自打臉，只會使得已經維持3個月的洞朗僵局更加棘手。這條道路就位於上週中印士兵爆發擲石衝突的地點附近。
印度政府傳出已經批准在馬爾斯米克拉(Marsimik La)隘口到拉達克的Hot Spring區修築一條路。馬爾斯米克拉距離班公湖約20公里遠，上周印度和中國士兵在班公湖附近爆發衝突，中國士兵手持鐵棍和石塊，雙方都有人受到輕傷。
中國和印度在拉達克西邊、就實際控制線(Line of Actual Control)的位置有爭執。中國外交部發言人華春瑩說印度在拉達克修路此舉，是自打自己的臉，因為雖然印度密切關注中國的築路情況，但自身的行動卻證實印度說一套做一套。在拉達克修路也對當地的和平和穩定無益，也不會對解決洞朗(Doklam)僵局有任何幫助。
她強調中國和印度之間的西部疆界並未清楚劃分，雙方之前已同意在糾紛化解前維持和平和寧靜。
中國和印度之間的關係因洞朗僵局而相當緊張，6月中時攜帶築路工具的中國士兵突然出現在洞朗高原，不丹因此向有邦交的印度求援，印度派兵前往當地，自此和中國士兵雙方堅持都不肯撤兵。
中國在洞朗築路會對印度領土產生威脅，因為洞朗距離印度狹窄的西里古里走廊(Siliguri)非常近，這個走廊連接印度大部分的領土和其東北部。
(中時電子報)
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