輕颱帕卡生成！仍悶熱、北部體感42度！午後短暫雷陣雨

編號第14號颱風「帕卡」已於今日2時生成，預估此颱風將朝廣東一帶前進的機率較高，影響台灣機率並不大。（圖取自氣象局網頁）

秋老虎來，颱風威脅也莫輕忽！今（25日）大多仍為多雲到晴，各地高溫約32至35度，台北地區有機會來到36，體感上看42度。午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率！值得注意的是，編號第14號颱風「帕卡」已於今日2時生成，預估此颱風將朝廣東一帶前進的機率較高，影響台灣機率並不大。

今（25日）大多仍為多雲到晴，各地高溫約32至35度，台北地區有機會來到36，體感上看42度。（本報系資料照）

外出帶把傘！防曬兼防雨！今天各地為多雲到晴天氣，北部高溫35度、中部34度、南部34度、東部34度，由於紫外線指數高，加上仍屬於悶熱天氣型態，戶外活動需記得防曬並補充水分。

另今明（25、26日）因受颱風外圍雲系影響，台灣東部、東南部、南部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多仍為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

值得注意的是，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓已於今日上午日2時發展為輕度颱風「帕卡」。目前此颱風以每小時20公里速度，向西轉西北西進行。

因颱風外圍環流影響，明上午起台灣海峽南部平均風力將增強至6到級，雷雨區最大陣風10級；下午起台灣北部海面平均風力將增強至級，雷雨區最大陣風9級，隻請特別注意。

至於民眾關心的空氣品質方面，今日全台各地及離島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)