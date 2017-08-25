更新核武 美空軍找洛馬雷神發展機密遠程防區外武器
洛馬(Lockheed Martin)公司和雷神(Raytheon)公司分別獲得美國空軍約9億美元的合約，這兩家公司將發展極機密的遠程防區外武器(LRSO)─可裝置核彈頭的巡航導彈。
發展LRSO的計劃因為是極機密，甚至比新型洲際飛彈的機密度還高，美國空軍不願公布確切的合約價格。這兩家公司將進行為期54個月的科技成熟和降低風險階段─確保科技安全、工程整何等，新的遠程防區外武器將取代現有的AGM-86空射巡弋飛彈。
美國空軍表示現有的AGM-86飛彈雖然仍舊安全可用，但其已在1980年代正式啟用，其壽命只有10年而已。而且現在敵軍都加強其空中防禦能力，該飛彈也越來越難維修，因為漸漸無人生產貨供應零件。
空軍部長威森(Heather Wilson)說，這武器將會現代化美國核武三位一體中空中的部分。到2022會計年度時，空軍將從洛馬和雷神中選一個，進行LRSO的工程、製造和發展。美國空軍目前計畫將LRSO搭載到可發射核武的轟炸機如B-52、B-2和B-21上。
這是美國空軍本周第2次簽署LRSO的合約，周一波音(Boeing)和諾格(Northroop)分別獲得合約，將發展科技、淘汰現有的義勇兵3型洲際飛彈。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。