更新核武 美空軍找洛馬雷神發展機密遠程防區外武器

AGM-86空射巡弋飛彈。(圖取自波音公司網頁)

洛馬(Lockheed Martin)公司和雷神(Raytheon)公司分別獲得美國空軍約9億美元的合約，這兩家公司將發展極機密的遠程防區外武器(LRSO)─可裝置核彈頭的巡航導彈。

發展LRSO的計劃因為是極機密，甚至比新型洲際飛彈的機密度還高，美國空軍不願公布確切的合約價格。這兩家公司將進行為期54個月的科技成熟和降低風險階段─確保科技安全、工程整何等，新的遠程防區外武器將取代現有的AGM-86空射巡弋飛彈。

美國空軍表示現有的AGM-86飛彈雖然仍舊安全可用，但其已在1980年代正式啟用，其壽命只有10年而已。而且現在敵軍都加強其空中防禦能力，該飛彈也越來越難維修，因為漸漸無人生產貨供應零件。

空軍部長威森(Heather Wilson)說，這武器將會現代化美國核武三位一體中空中的部分。到2022會計年度時，空軍將從洛馬和雷神中選一個，進行LRSO的工程、製造和發展。美國空軍目前計畫將LRSO搭載到可發射核武的轟炸機如B-52、B-2和B-21上。

這是美國空軍本周第2次簽署LRSO的合約，周一波音(Boeing)和諾格(Northroop)分別獲得合約，將發展科技、淘汰現有的義勇兵3型洲際飛彈。

(中時電子報)