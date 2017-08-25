最危險工作 俄外交官9個月6死
當地時間本月23日間，現年62歲的俄羅斯駐蘇丹大使希林史基（Mirgayas Shirinskiy），被人發現陳屍於其位於蘇丹住所中游泳池，據當地警方指出，其死因是溺斃，對於這離奇死亡案件，俄國近9個月來已有9名知名政治或外交人士死亡，包括6名外交官。這8個多月以來，包括希林史基在內，俄羅斯已經出現4名駐外大使死亡。更有媒體指，俄國外交官堪稱世上最危險的工作之一。
希林史基（Mirgayas Shirinskiy），據當地警方指出，其死因是溺斃，但俄羅斯官媒報導卻表示，希林史基死於和心臟病發一樣的症狀，醫生到場搶救無效。 這8個多月以來，包括希林史基在內，俄羅斯已經出現4名駐外大使死亡。其他3人包括了去年在安卡拉遇刺身亡的俄羅斯駐土耳其大使卡洛夫（Andrei Karlov）、今年初被發現陳屍雅典住處的俄國駐希臘領事馬拉寧（Andrei Malanin）和心臟衰竭身亡的俄羅斯駐印度大使卡達辛。
美國有線電視新聞（CNN）指，去年11月起至今算來9個月，已有9名俄國外交或政治人物死亡，其中6人為外交官。
(中時電子報)
關鍵字：死亡
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