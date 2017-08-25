飛碟驚現菲律賓 被拍下影片

有民眾開車途中見到UFO在雲層間不斷穿梭，因而拍下上傳到網路上，而引起爭議。

飛碟到底是否真的存在，一直視大眾好奇的話題，菲律賓傳出有不名飛行物疑似飛碟（UFO）出沒，有民眾開車途中見到UFO在雲層間不斷穿梭，因而拍下上傳到網路上，而引起爭議。

在這段長約20秒的影片，憂一個疑似飛碟的不明物體，一直在天空徘徊，雲層間上下穿梭，拍攝者表示因為車子在行進當中，所以無法拍得很清楚，加上拍攝角度問題，一直被樹木或電纜遮住，不過影片最後飛碟忽然加速，謎一樣的消失在空中。

(中時電子報)