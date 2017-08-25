台灣蔚藍河水成編織！原民意象工藝設計！9月巴黎閃耀發光

阿優依AYOI-尤瑪‧達陸〈河殤〉。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

台灣美麗的河，在陽光透射下，有時蔚藍一片，海天一色！在森林裡的小溪，映照著綠木，碧綠如寶石！設計除要要兼顧實用美學，然更有意義的設計是從在地出發，將家鄉的美好透過「設計」傳遞出去！台灣藝術家以傳統纏繞技法，運用羊毛紗線，表現在部落生活的早年記憶，這些美麗、具有原民意象的工藝設計將在9月在法國巴黎展出，讓國際看到台灣精緻工藝與美麗文化。

匠藏工坊ARTiFEX_COLLECTION%〈河竹花燈籠〉。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

為促進臺灣在地工藝及設計品牌的國際能見度，文化部所屬國立臺灣工藝研究發展中心（以下簡稱工藝中心），自2008年起陸續帶領國內的優質工藝及設計品牌，一同前往參與全球家具家飾精品的指標展會─「法國巴黎國際家飾用品展。今年（2017）工藝中心及原住民族委員會首度合作，徵選出9家具臺灣及原住民特色工藝設計品牌，以國家臺灣館的形象再度前進巴黎參展。

木趣設計MUFUN〈啄墨系列〉。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

「法國巴黎國際家飾用品展（Maison&Objet Paris）」為歐洲三大展會之一，每年舉辦兩次春季及秋季展（1月及9月），迄今辦理超過22年，是全球家具家飾精品的指標展會。展會總面積達13萬平方公尺以上，分8個主題展館。

太平藍TAIPING_BLUE〈藍染餐墊組〉。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

今年國家臺灣館「Taiwan Crafts & Design」位於7號展廳，該展廳主題為「就是現在！設計生命力（NOW! DESIGN À VIVRE）」，是全球新銳設計聚集的展廳，亦是專業人士、買主及媒體觀察下一季流行趨勢所在。而今年國家臺灣館展場設計以工藝編織結合原住民泰雅族的傳統圖紋為意象，結合9家臺灣工藝設計品牌多元性展品，以獨具臺灣在地文化特色方式呈現。

國立臺灣工藝研究發展中心許耿修主任表示，工藝中心今年首度與原民會攜手合作，一同帶領臺灣當代工藝及創新設計品牌參與全球性國際展會，除協助文創業者拓展國際市場外，更展現政府推動文化創意產業創新研發與國際行銷之企圖與決心，讓臺灣能對國際發聲、達成文化外交目的。

三青創意設計PLEASANT〈快鹿禮卡〉。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

今年工藝中心徵選出8家工藝設計品牌包含A.M.IDEAS凌晨工作室，以現代的設計手法，結合天然媒材、藺草編織與工藝技法，展現家飾、生活用品的不同氛圍；ARTiFEX COLLECTION匠藏工坊，將竹子巧妙轉化為流行飾品、生活配件；EYE CANDLE STUDIO目逆設計，以仿真動物的型態製作香氛蠟燭，是家居最好的配件；GEWAY格瑋國際，以流線、簡潔的手法設計金屬燈飾；GOOD GOLD谷同金，以各式特殊的金屬加工處理手法，創造風格強烈的家飾物件；MUFUN木趣設計，將木頭轉化為多種趣味並實用的文房用具；PLEASANT三青創意設計，以皮革作為主要元素，創造精緻的創新卡片及收納用品；TAIPING BLUE太平藍，以藍染工藝技法，創造獨特的居家氛圍。

凌晨工作室A.M.IDEAS%28〈小森林鏡子〉。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

原民會近年致力於輔導原住民族手工藝品轉型文創商品並協助塑造個人品牌，自2011年起以「Ayoi 阿優依」為原住民族文創品牌，除設置實體拓銷商店外，也參與國內各類文創展會，「阿優依Ayoi」是臺灣原住民族雅美（達悟）族語「歡迎」、「感謝」的問候語，為此品牌的創辦精神，透過政府整合平台，把臺灣原住民族的文化、藝術、工藝及創意分享傳遞出去。

今年原民會首次以Ayoi(阿優依)品牌參展，邀集多位著名工藝師，如：尤瑪‧達陸以傳統纏繞技法，運用羊毛紗線，表現在部落生活的早年記憶；劉大衛保留傳統工法，找尋檳榔葉鞘的優點，透過再生、結合與創新，展現妙法自然之美；尼誕‧達給伐歷運用玫瑰古銅金金屬設計成有漂浮感、光影美學的立體鏤空造型之餐盤架。

阿優依AYOI-Lahok_曾秉芳〈吞嚥〉。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

Lahok曾秉芳，畫作多以抽象、濃烈的奇幻異想色彩，應造出富有生命力的想像空間；光織屋-巴特虹岸手作坊運用植物樹皮及竹籐編織工法製作質感的燈器。希藉由工藝師們靈巧的雙手及豐沛的創作能量，使臺灣原住民美麗的文化特色展露無遺。

阿優依AYOI-劉大衛〈鞘畫〉。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

「2017法國巴黎國際家飾用品展(Maison & Objet Paris)」

展位名稱：Taiwan Crafts & Design

展 期：2017年9月8日至9月12日

地 點：巴黎北維勒班展覽中心（PARIS NORD VILLEPINTE），7號展館（Hall 7）

展位編號：B190、C189

(中時電子報)