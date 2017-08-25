謝長廷宮崎訪觀光鐵道 盼阿里山森林鐵早日重生
駐日代表謝長廷23日在熊本市出席第三屆台日交流峰會後，24日轉往宮崎縣高千穗參觀了因颱風受損廢線後，地方上努力維持的觀光鐵道「天照大神鐵道」。他感嘆道，希望同樣因颱風受災停駛的阿里山森林鐵道也能早日重生。
高千穗天照大神鐵道位於2005年停駛的舊高千穗鐵道上，現在行駛著沒有車頂、車窗的「陽春小火車」。僅一節車廂的小火車行經大大小小的隧道，抵達號稱日本最高的火車鐵橋「高千穗鐵橋」時，還停在鐵橋上讓乘客欣賞大自然絕景，體會一下離河面105公尺高的感受。
謝長廷表示，此行讓他看到高千穗地區如何用心維持當地特色與經濟命脈，包括地方上靠自己的努力，讓廢棄的鐵道重生，變成具吸引力的觀光鐵道，值得台灣學習。
謝長廷說，台灣的鐵道也做得不錯，但也可以和日本互相學習，像九州七星號觀光列車推出環繞九州的套裝行程，雖然票價高仍然一票難求，九州和台灣大小差不多，台灣也可以發展環島列車套裝行程。
台灣也要努力加強觀光條件增加觀光商機，主要必須開拓各縣市的觀光產業，包括完善交通接駁、多語言服務等。還有許多日本友人都表示希望阿里山森林鐵道早日重新通車。
針對「台日觀光逆差的問題應如何解決？」之提問，謝長廷表示，「日本人不常出國，護照持有率不到3成，不僅對台灣，對其他國家也都是觀光逆差，這是結構性的問題。」
他建議，日本政府應該鼓勵日本人出國，例如護照申請費用太高(18000日圓)則由政府補助一部分，也可以補助航空公司等，否則觀光逆差太大不利航線開拓與維持。
(中時)
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