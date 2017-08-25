8月25日各報頭版要聞

各報頭版要聞。

重點要聞

●荒唐！經濟部五「代」同堂

拚經濟也要看「顏色」？經濟部工業局長及技術處長這兩個職務，和產業界息息相關，更是政府拚經濟的雙引擎，但行政院卻可以從今年1月底到昨天，讓雙引擎整整熄火7個月，上至林全院長下至部長李世光，對技術官僚「找嘸人」無關緊要，如此態度，對應林全的低民調、李世光被批「混日子」，真的是剛好而已。

●僕人眼中無英雄 蔡林體制陷窘境

蔡英文總統執政一年多，財經官員時時出缺，民進黨政人士感嘆，「僕人眼中無英雄」。這句話，道盡蔡林體制窘境。

●連顆蛋都管不好 說什麼食安第一？

養雞協會統計，台灣每人平均一年吃280顆蛋，從早餐開始就扮演重要角色，不少父母每天至少給發育中的孩子吃2到3顆，光是蛋的料理就不知幾多種，蔡政府自詡食安擺第一，上任來先有戴奧辛蛋，不到半年又有芬普尼蛋，到底什麼樣的政府竟連顆蛋都管不好？

重點要聞

●男子田徑百米 楊俊瀚飆10秒22 史上首金 好帥

昨晚的台北田徑場，讓全台灣都驕傲！20歲台灣最速男、2017台北世界大學運動會開幕式掌旗官楊俊瀚，在男子田徑100公尺決賽，以10秒22替台灣奪得世大運史上第1面男子短跑金牌，也是睽違26年，台灣再度在世大運田徑奪金。

●失控 台中 台南 高雄也爆出毒蛋

遭芬普尼殺蟲劑污染的毒蛋疫情失控！昨單日暴增10場，台中、台南和高雄均淪陷，以高雄義順牧場檢出40ppb最高，累計至今已達15場問題雞場，流向清查中，目前管制51.9萬雞隻、封存31萬顆雞蛋，雖僅佔日供應量1.6％，但還有5百多場檢驗未出爐，農委會也坦言雞農何時開始用芬普尼「不可考」，風暴恐再擴大。●

●大立光 1張600萬 夠買1棟屋

正港台灣之光！股王大立光昨再創台股新天價，股價攻上6000元，等於1張股票要價600萬元，可在中南部買1棟房子。大立光今年漲幅58%，執行長林恩平家族市值暴增361億元，日系外資看好下月發表的iPhone 8規格提升，將大立光目標價喊到史上最高6588元，但因大立光外資持股比率逾5成，股價幾乎都讓外資賺走，小散戶望股興嘆：「低薪小股民只能永遠活在金字塔底層！」

重點要聞

●毒蛋風暴擴大 延燒到高雄台南

芬普尼毒雞蛋風暴擴大，昨再新增十個案例場，至今共五縣市十五個雞場驗出超標芬普尼；且從彰化、南投，昨再波及台南、高雄、台中等三縣市的雞場。

●綠：藍很可能推蔣萬安選北市長

民進黨備戰二○一八縣市長選舉，雖然目前尚未確定是否和現任台北市長柯文哲合作，不過，民進黨秘書長洪耀福昨天表示，國民黨很可能會推出最近人氣高漲的立委蔣萬安應戰。

●全球45國經濟罕見同步成長

全球主要央行總裁年會24日在美國揭開序幕前，全球經濟成長傳出佳音：各大央行持續實施低利率政策，加上困擾美國、希臘、巴西及其他國家的經濟危機逐漸消退，造就出全球主要經濟體十年來首度同步成長的盛況。然而，經濟成長、薪水不漲的情況並未改善，民眾普遍無感。

重點要聞

●台灣自製 福衛五號升空

台灣首枚自主研製的福爾摩沙衛星五號今天凌晨發射升空！美國太空探索科技公司（SpaceX）的火箭獵鷹九號（Falcon9），承載福衛五號於台灣時間今天凌晨二點五十分發射升空，升空八十三分鐘後與北極追蹤站進行首次通聯，上午九點四十分首度通過台灣上空，與國家太空中心通聯。

●航道擴寬 彰化離岸風場遭切邊 影響開發

交通部擬將彰化外海的海上航道寬度由七浬擴寬為九浬，但如此一來，經濟部公告彰化外海廿一個優良離岸風場中，會有八個風場被航道切過，將無法開發，其他十三個風場又有四個被部分削減，發電容量將大幅下滑，對投資商影響甚鉅，抱怨政策反覆，影響台灣吸引國際投資的信譽。

●驚! 中油又斷氣 大潭電廠險跳機

上週才因中油供氣中斷，造成八一五全台大停電事件，台電大潭電廠六部機組週三傍晚六點又因天然氣供氣問題降載，供電減少一八九萬瓩，所幸出問題管線距離較長，管內殘氣還夠用，十四分鐘後恢復供氣，加上颱風鋒面掃過，氣溫下降用電量未飆高，才未影響供電；另外，經搶修兩週恢復併聯發電的民營和平電廠，週三晚間兩部機組又相繼破管解聯，估需二至三天才能修復。

(中時電子報)