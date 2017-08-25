秀軍力 俄蘇-57隱形戰機現蹤年度軍奧

俄羅斯蘇-57隱形戰機。(圖取自YouTube)

俄羅斯派出其首架隱形戰機蘇-57(Sukhoi Su-57)飛越莫斯科外海，在70多個來參加國際軍奧的國家前展示其擴張軍力的決心。

這架戰機在軍奧中空中表演的橋段中現身，同時地面上也出現了大量俄羅斯坦克和武器等，俄羅斯此舉是為了要向參與國家展現其首架隱形戰機和軍力。在俄羅斯邀請的國家中，28個國家參加了軍奧的各種競賽，這些國家除了希臘外都不是北大西洋公約組織(NATO)成員國。

蘇-57戰機雖因其匿跡和潛飛能力，被俄羅斯媒體形容成「鬼」，但航空專家對它的匿跡能力相當懷疑，也不認為它算得上第五代戰機，因其武器外露，引擎也較低等老舊。許多人認為蘇-57戰機事實上是隱形力更新過、加裝了電子掃描陣列雷達(AESA)的蘇-35戰鬥機。

但俄羅斯媒體報導，蘇-57戰機可遠端駕駛，向無人機般執行任務，其最高時速也超過1,500哩、而且機動性極高。這表示蘇-57戰機的速度可能比大部分美國第5代戰機都來的快，美國F-35戰機最高時速僅1,199哩。俄媒也表示，蘇-57戰機搭載的武器比美國精良，俄戰機傳將裝載射程高達125哩的K-77M飛彈。

俄羅斯國防部宣稱，蘇-57戰機可以打敗美國第五代戰機F-22和中國的第五代戰機殲-31。蘇-57戰機預計將在明年正式啟用。

國際軍奧賽是各國炫耀軍力的最佳時機，今年地主國俄羅斯再度奪冠，哈薩克奪得第2名，中國贏得第3名。其中最受歡迎的是坦克比賽，各國用坦克進行接力賽跑、需要一邊穿越障礙，並且對目標發射實彈。裁判依照參賽者的速度和精準度決定贏家，今年參加者可帶自己的坦克，或是借用俄羅斯的T-72B3坦克。

今年是俄羅斯空軍的105周年，因此超過150架飛機進行空中表演，展示俄羅斯駕駛的技術和飛機的性能。

(中時電子報)