柯、賴煽動民粹 洛杉基：讓台走回228陰屍路
都曾為醫生的台北市長柯文哲與台南市長賴清德，一個拚連任，一個傳出問鼎2020總統大位。但2人近日的發言，自由作家洛杉基認為，這兩位醫生從政的綠色明星政客，有共同特點：缺乏人文素養與法律素養。並稱川普煽動民粹，讓白人至上主義復活，柯賴二人則煽動民粹，讓台灣走回228事件的陰屍路。
世大運開幕典禮遭陳抗團體阻撓，柯文哲隔日在記者會上忍不住開罵「王八蛋」；楊姓網友在臉書留言「誰是王八蛋？」柯文哲直接回覆：「你和那些反年改團體」，引起各界熱議。據了解，北檢已收到告發柯文哲涉妨害名譽，將分案偵辦。
另外，作家林奕含自縊身亡案，補教名師陳國星獲不起訴處分。對此，賴清德稱司法雖無足夠證據定陳星的罪，但是傷害林奕含是事實。陳星躲得過法律制裁，絕對躲不過良心的苛責，善惡有報陳星會得到報應的。
就這兩件事情，洛杉基認為柯文哲靠口出狂言作秀。他不是出言批評前任市長涉及弊案，不然就是經常言行失控，舉止與狂人差不多，卻總能得到許多對現狀不滿的人的共鳴。而賴神靠行動作秀造神。他不是用拒絕參加市議會來分裂議會，或刻意在颱風天穿破鞋導致鞋底走穿，不然就是剛巧在路上急救路人，總能讓崇拜醫生的南部民眾，對他幻想成懸壺濟世的救世主。
但這兩人敢如此無視於法律，凌駕於法律之上，就是因為他們掌握了民粹的走向，讓一些政治狂熱者，跟著他們的笛聲起舞。所以柯文哲罵人王八蛋，賴清德罵檢方與陳星會得報應，也是意料中的事。
如果他們其中一人僥倖當選下一任總統，必然不會讓美國川普專狂於前。川普煽動民粹，讓白人至上主義復活，柯賴二人則煽動民粹，讓台灣走回228事件的陰屍路。他們任何一人當總統，操弄民粹的力道，恐怕會比暴力小英做得更虎虎生風！
(中時電子報)
文章來源：洛杉基 臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。