柯、賴煽動民粹 洛杉基：讓台走回228陰屍路

作家洛杉基認為川普煽動民粹，讓白人至上主義復活，柯賴二人則煽動民粹，讓台灣走回228事件的陰屍路。(資料照，曹婷婷攝)

都曾為醫生的台北市長柯文哲與台南市長賴清德，一個拚連任，一個傳出問鼎2020總統大位。但2人近日的發言，自由作家洛杉基認為，這兩位醫生從政的綠色明星政客，有共同特點：缺乏人文素養與法律素養。並稱川普煽動民粹，讓白人至上主義復活，柯賴二人則煽動民粹，讓台灣走回228事件的陰屍路。

世大運開幕典禮遭陳抗團體阻撓，柯文哲隔日在記者會上忍不住開罵「王八蛋」；楊姓網友在臉書留言「誰是王八蛋？」柯文哲直接回覆：「你和那些反年改團體」，引起各界熱議。據了解，北檢已收到告發柯文哲涉妨害名譽，將分案偵辦。

另外，作家林奕含自縊身亡案，補教名師陳國星獲不起訴處分。對此，賴清德稱司法雖無足夠證據定陳星的罪，但是傷害林奕含是事實。陳星躲得過法律制裁，絕對躲不過良心的苛責，善惡有報陳星會得到報應的。

就這兩件事情，洛杉基認為柯文哲靠口出狂言作秀。他不是出言批評前任市長涉及弊案，不然就是經常言行失控，舉止與狂人差不多，卻總能得到許多對現狀不滿的人的共鳴。而賴神靠行動作秀造神。他不是用拒絕參加市議會來分裂議會，或刻意在颱風天穿破鞋導致鞋底走穿，不然就是剛巧在路上急救路人，總能讓崇拜醫生的南部民眾，對他幻想成懸壺濟世的救世主。

但這兩人敢如此無視於法律，凌駕於法律之上，就是因為他們掌握了民粹的走向，讓一些政治狂熱者，跟著他們的笛聲起舞。所以柯文哲罵人王八蛋，賴清德罵檢方與陳星會得報應，也是意料中的事。

如果他們其中一人僥倖當選下一任總統，必然不會讓美國川普專狂於前。川普煽動民粹，讓白人至上主義復活，柯賴二人則煽動民粹，讓台灣走回228事件的陰屍路。他們任何一人當總統，操弄民粹的力道，恐怕會比暴力小英做得更虎虎生風！

(中時電子報)