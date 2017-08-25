王心凌和「他」同框了 暖男舉動曝追求情意

王心凌與藍蔚文感情逐漸升溫。(圖/本報系資料照)

王心凌和姚元浩分手半年，感情空窗的她不乏追求者，像是航運小開Derek、袁艾菲前男友林冠百都曾熱烈追求，而近期的護花使者藍蔚文，雖被爆出劈腿解除婚約，不過王心凌不畏傳聞，前天被目擊晚餐約會，還一起看棒球為中華隊加油。

根據《蘋果日報》報導，前晚世大運棒球賽進行中韓大戰，只見王心凌在餐廳內觀戰，身邊僅有一名鬍渣男陪聊天，但就在用餐完畢後，王心凌竟與藍蔚文一前一後步出餐廳，此時他搶在王心凌前面伸手攔計程車，等待過程中兩人更有說有笑，最後則各自搭計程車離開，也讓外界推測鬍渣男疑似是整場戰局的煙霧彈。

感情升溫的兩人，被傳已交往一陣子，不過遭王心凌經紀公司否認，堅稱兩人僅是好友，但根據王心凌友人透露「感受到男方正在追求她，但她還沒接受」，對此記者致電求證藍蔚文則遭掛斷電話，改傳訊詢問「是否正在追王心凌」，則未獲任何回應。

(中時電子報)