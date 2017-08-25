替身爆炸戲身亡 李連杰捐2000萬救濟
李連杰2011年拍攝好萊塢電影《浴血任務2》時，當時一名替身劉坤在一場爆破戲不幸發生意外身亡。近來則傳出電影公司僅願支付約16.6萬人民幣(約台幣41萬)的賠償，不過李連杰在得知後，慷慨捐出500萬人民幣(約2000萬台幣)救濟。
劉坤在2011年中擔任李連杰在《浴血任務2》中的特身，不過在一場拍攝湖面爆炸戲鏡頭時，因為引爆時間點出了錯，他傷勢嚴重不幸身亡。只是近來判決出爐，電影公司僅被判支付16.6萬人民幣給劉坤，讓許多大陸網友替他抱不平，而李連杰在得知後，則是慷慨捐出500萬人民幣（約2000萬台幣）撫慰家屬，讓不少網友大讚他此舉相當暖心，不過李連杰對於捐款細節則沒有多談。
(中時電子報)
關鍵字：李連杰
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