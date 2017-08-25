遭控駭美政府 中國籍人士洛杉磯被捕

愛國者稱有些球員在草坪上沒上台合影。(圖/美聯社)

一名中國籍男子日前在到洛杉磯旅行時，遭到美國警方逮補，美國懷疑他涉及駭進美國政府電腦、竊取百萬政府員工身家調查資料的行動。

這名男子Yu Pingan在8月21日為了參加會議，在抵達洛杉磯國際機場後遭到逮捕，聯邦犯罪調查指控他和其他人製造出惡意軟體Sakula。美國之前發現這個軟體在2015年，被用來侵入美國人事管理辦公室(US Office of Personnel Management)的電腦。

當時這是美國史上最嚴重的駭客入侵，駭客竊取了大量敏感資訊，例如社會安全號碼、上擺政府員工和應徵者的身家調查資訊，受害人數高達2,100為現任和前任美國員工和其配偶。

美國聯邦調查局指控這攻擊來自中國政府駭客，試圖用這些損失最終影響美國國家安全。

(中時電子報)