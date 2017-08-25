寒舍招牌美食一次到齊 礁溪寒沐酒店MU TABLE重磅出擊

在礁溪寒沐酒店的〈MU TABLE〉自助餐廳可以嘗到台北喜來登飯店〈SUKHOTHAI〉泰菜餐廳的〈青木瓜沙拉〉。（攝影／姚舜）

號稱「地表最厚」的〈月亮蝦餅〉，在〈MU TABLE〉也可吃得到。（攝影／姚舜）

台北喜來登〈請客樓〉的〈一品砂鍋雞湯〉，在寒沐酒店〈MU TABLE〉餐檯上亦可無限取食。（攝影／姚舜）

〈MU TABLE〉的牛排是現切現煎，與傳統整塊爐烤的Roast Beef不同。（攝影／姚舜）

一尾一尾在取餐檯上可無限取食的〈香煎小卷〉，展現了〈MU TABLE〉的慷慨大器。（攝影／姚舜）

〈家鄉雞肉飯〉是寒舍艾〈MU TABLE〉的牛排是現切現煎，與傳統整塊爐烤的Roast Beef不同。（攝影／姚舜）美酒店〈探索廚房〉的人氣美食，如今在〈MU TABEL〉也吃得到。（攝影／姚舜）

用多元海鮮食材共構的〈勝手丼〉，在〈MU TABLE〉與〈VARVE〉餐廳皆有供應。（攝影／姚舜）

〈MU TABLE〉的甜點區是一獨立空間，宛如甜點專賣店提供各式精緻甜點。（攝影／姚舜）

〈礁溪寒沐酒店〉2樓的〈MU TABLE〉為全天候Buffet自助餐廳，有208席座位，空間設計時尚現代、寬敞舒適。（攝影／姚舜）

位在〈寒沐行館〉2樓的〈VARVE〉餐廳，是為下榻行館客人而設，強調私密、寧靜，且提供精緻高檔單點菜餚選擇。（攝影／姚舜）

〈VARVE〉餐廳的包廂設計以石頭、木頭與花草為元素舖陳。（攝影／姚舜）

寒沐酒店的〈MU BAR〉，提供各式茶飲與特調雞尾酒，是午后或夜晚休憩聊天的好場所。（攝影／姚舜）

下榻寒沐行館的客可到12樓的〈MU TOP〉，享受午茶小點、Happy Hour或宵夜。（攝影／姚舜）

「餐飲不能輸人呀！」，寒舍餐旅集團跨足休閒度假飯店市場，自創品牌在宜蘭礁溪一口氣開出〈寒沐酒店〉與〈寒沐行館〉，集團總經理戴文龍表示，寒舍集團在美食餐飲市場已建立領導品牌形象地位與市場口碑，故這次走出台北都會經營溫泉度假飯店，除「同業都在看」，美食旅遊消費者亦有相當期待，因此「餐飲這塊絕不能丟寒舍的臉」。

也就是因為不能讓集團美食形象砸鍋，寒舍餐旅這回揮軍礁溪開飯店，是以「在台北一級戰區開餐廳」的態度規畫，除餐廳裝潢設計請國際知名設計團隊LTM操刀，菜單設計更整合集團旗下台北喜來登飯店與寒舍艾美酒店館內品牌餐廳資源，透過釋出食譜與廚藝交流，讓〈寒沐酒店〉與〈寒沐行館〉的廚藝團隊亦能原版復刻演繹川揚餐廳〈請客樓〉、日本料理〈桃山〉，以及泰菜餐廳〈SUKHOTHAI〉的經典招牌菜式，堪稱「重磅重擊，精銳盡出」。

〈寒沐酒店〉與〈寒沐行館〉共有4個餐飲單位，其中〈寒沐酒店〉1樓有〈MU BAR〉、2樓則是全天候自助餐廳〈MU TABLE〉，而〈寒沐行館〉2樓則有為下榻行館客人而設的〈VARVE〉，另12樓則有一類似城市飯店行政樓層貴賓使用的〈MU TOP〉。

寒舍餐旅團所屬台北喜來登大飯店館內〈十二廚〉，以及寒舍艾美酒店館內〈探索廚房〉，都是「五星級Buffet」餐廳。此次寒舍餐旅揮軍挺進宜蘭礁溪在寒沐酒店內開設〈MU TABLE〉自助餐廳，一樣比照城市觀光飯店規格，不僅未因它位在風景度假區的休閒飯店內而打折，更導入了新元素，希望建立「度假飯店也可以享受美食」的新形象。

裝潢設計很時尚現代的〈MU TABLE〉設有近210席客席座位，餐廳特色包括：

1、挑高很高，桌椅擺設距離拉得很高，故客人可以享受的空間很遼闊。

2．取餐區分別獨立設計，且保持一定距離，動線流暢，不易出現客人「搶食」或「塞車」畫面。

3,有專為小朋友而設的兒童取餐區，而甜點區更以甜點專賣店的概念規畫，以立體開放式陳架和冷藏櫃陳列義法、中日式與東南亞甜點，選項之多，令人目不?給。

4．服務人員收餐盤手腳俐落，且收拾廚餘與餐盤的推車設有擋板，故客人不會看到殘羹剩菜與勾汁掛芡的碗盤。

5.設有「家傳區」，在此區可以見到艾美酒店著名的〈家鄉雞肉飯〉、台北喜來登〈SUKHOTHAI〉泰菜餐廳的〈打拋豬肉〉、〈綠咖哩牛肉〉、號稱地表最厚的〈月亮蝦餅〉，以及〈請客樓〉招牌菜式〈一品砂鍋雞湯〉。而日料主廚設計的〈勝手丼〉，則備有宜蘭三大漁街港的海9種現流海鮮材，可以讓客人DIY自取組成「豪華版海鮮丼飯」。

設在寒沐行館內的〈VERVE〉餐廳，為高檔單點餐廳，提供多國精緻美食料理，廚房內則配備有西班牙JOSPER炭火燻烤箱，可以烤出高檔牛排。而為行館客人而設的〈VERVE〉餐廳的早餐菜單亦很精采，客人除可自由取食麵包、火腿、沙拉、起司與牛奶和新鮮現榨果汁，並可以單點粵式〈鮑魚鹹粥〉、日式〈炭烤喜之次一夜干〉、法式〈松露炒蛋〉等菜餚為早餐主食。

以城市飯店行政樓層概念規畫的〈MU TOP〉，只限下榻寒沐行館的客人專屬使用，每天下午3點到晚上11點提供軟性飲料無限暢飲，3點到5點則提供午茶小食，傍晚5點到7點時段則為Happy Hour，提供紅白酒與啤酒。入夜10點以後則搖身變為「深夜食堂」，有〈夜貓豚骨拉麵〉讓客人當宵夜。如此寵行館客人？是的！因為寒沐行館的房價較高，客人享受的內容也更上層樓。

(工商)