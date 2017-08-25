印度對陸「反傾銷」制裁趨緊 大陸：支持企業應訴
中國大陸與印度因為邊境糾紛鬧僵，彼此關係急轉直下，印方進而在貿易問題下重手，對中國大陸進行嚴厲的「反傾銷」措施。對此，大陸商務部表示高度關注，並會支持有關企業參與應訴。
據陸媒人民網消息，大陸商務部昨(24日)召開記者會，現場媒體問到，最近印度瘋狂對中國進行反傾銷制裁，不知道中方將有什麼樣的措施應對？
發言人高峰表示：「印度一直是世貿組織中反傾銷措施的活躍使用者，自1994年至今，共對中國產品發起了212起反傾銷調查。目前正在執行的反傾銷措施仍有93起。」
高峰說：「今年以來，印度共對中國產品發起了13起反傾銷調查。中方高度關注印方頻繁立案的勢頭,敦促印方謹慎、克制使用貿易救濟措施，嚴格按照世貿組織的規則開展調查，避免貿易救濟措施的濫用，從而影響雙邊貿易正常發展。」
他強調，將堅決維護中國企業的合法權益，也鼓勵和支持有關企業積極參與相關案件的應訴工作。
(中時電子報)
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