NBA》無奈！沃神宣告安森尼交易休眠
相較於厄文如願被交易到塞爾提克成為新一哥，比厄文更早提出交易要求的尼克「甜瓜」安森尼，如今卻可能面臨新球季續留尼克的無奈結局，因為《ESPN》資深記者沃納洛斯基正式宣告，尼克與火箭交易安森尼動作進入休眠期。
「我現在可以說，火箭與尼克之間的安森尼交易談判進入休眠期間，」沃納洛斯基表示，「尤其是火箭，一直在找尋第3或第4支球隊投入安森尼交易，卻始終沒法成功，現在兩隊已經接受安森尼將去尼克季前訓練營的事實。」
火箭跟尼克交易安森尼無法成真的主因，仍然是在尼克無法接受火箭的交易籌碼，火箭到現在還是只能提出萊恩安德生當作籌碼，可惜安德生不僅對尼克沒吸引力，就連其他球隊也都興趣缺缺，這筆交易當然成真希望很低。
如今隨著安森尼離開紐約的機會越來越渺茫，看來他也只能認命再留最後1年，等到明年夏天再來考慮去向，只是這樣充滿怨氣的留下，無論對尼克管理階層或其他隊友，都是很難面對的無解習題，但也沒辦法了。
(中時電子報)
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