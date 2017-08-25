毒蛋風爆 考驗蔡英文維護食安承諾

毒蛋風暴，食安不安?對照蔡英文當年食安講話，外界檢視政府有無積極作為。（本報系資料）

毒蛋風暴考驗蔡英文有無實踐選前宣示維護食安的承諾！2015年7月4日，蔡英文時為民進黨總統參選人，受邀出席台灣農業產學聯盟、民報、桃園市政府共同主辦的「台灣食品安全問題總診斷論壇」致詞時曾說：「不能解決食安問題的政府，就是一個不及格的政府。」她還說，「如果現在的政府做不到，那就換有能力的人來努力。」

當時蔡英文強調，「食品安全是民進黨重返執政之後，優先要處理的課題之一。」

她說，面對台灣的食安問題，政府應有全新的作法與思維。民主時代，人民就是皇帝。讓每個人吃得安心、免於恐懼，講「吃飯皇帝大」的同時不需要自我懷疑，這就是政府的工作。

蔡英文表示，台灣人常講一句話，就是叫做「吃飯皇帝大」，也就是說吃飯這件事情是一個重要的事情。她也時常問自己，真的是吃飯皇帝大嗎？在各項的民調的調查裡面，問台灣人最擔心的是什麼事情，食安的問題不是第一名就是第二名，換句話說，台灣人對這件事是非常非常關注的。

她強調，「但是每一次，食安問題發生，政府除了一次又一次修改食安法罰則之外，對於從源頭管理、怎麼從制度上解決問題，都顯得一籌莫展。」

那時候，蔡英文在致詞時還告訴大家，食品安全是民進黨重返執政之後，優先要處理的課題之一。在許多要做的事情當中，她要提出五項重要的做法：第一，新創源頭管控機制；第二，重建生產管理；第三、十倍市場查驗；第四、加重生產者責任；第五、全民監督食安。

此外，蔡英文也在結語時說，二次大戰時，美國總統羅斯福曾揭示，人民有免於恐懼的自由。「今天，在這裡，我也要告訴各位，提供民眾安全的飲食環境，讓他們享有免於恐懼的自由，是政府責無旁貸的責任。」

毒蛋風暴，食安不安。對照蔡英文當年食安講話，外界檢視政府有無積極作為。

(中時)