解放軍「轟-6」首飛紀伊半島 日戰機緊急起飛
近期解放軍軍事活動頻繁，日本防衞省24日公布，解放軍6架「轟-6」轟炸機，首次飛行至紀伊半島海域，再原路返回。期間，日本自衞隊曾派出戰鬥機緊急升空應對。雖然這六架「轟-6」飛行活動符合國際法，未侵犯日本領空，但由於航線特殊，日方高度關注。
據日本防衛省資料顯示，有6架解放軍的「轟-6」轟炸機，他們路線並未繞飛台灣東部，而是往沖繩本島與宮古島間的宮古海峽後，再沿沖繩東南方往東北方飛行，直到飛抵紀伊半島海面上，再依原航線飛返。
由於日方是首次在此次相關路線上，發現解放軍的飛行活動，其可能是為了蒐集情報而進行的飛行訓練。當時日本自衛隊緊急派出戰鬥機。日官員表示，解放軍軍機飛行活動符合國際法，但「航線特殊，會持續關注」。
(中時電子報)
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