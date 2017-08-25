桃園內壢垃圾場傳火警 濃煙竄天際

垃圾掩埋場發生火警。（楊明峰翻攝）

不少駕駛人行經國道內壢路段，都能見到濃濃黑煙。（立委陳賴素美辦公室提供）

桃園市內壢水尾垃圾掩埋場25日上午6時許發生火警，黑色濃煙直竄天際，嚇壞不少行經國道1號內壢路段的駕駛人。消防局獲報出動大批人車前往灌救，檢視現場無危險物品、無人員受困，正在全力撲救中，至於損失及起火原因待查。

(中時)