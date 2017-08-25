防暗殺行動 北韓聘前蘇聯KGB任軍事顧問
日媒《朝日新聞》報導，北韓消息人士指出，北韓最近聘請蘇聯瓦解時的蘇聯國家安全委員會(KGB)要員們擔任軍事顧問，此舉乃為對抗美韓謀劃中的暗殺北韓最高領導人金正恩之「斬首作戰」行動。
該消息人士指出，北韓今年2月招聘約10名曾任職於KGB的恐攻鎮壓作戰部門的職員到平壤工作，請他們訓練在金正恩身邊執行警護工作的護衛司令部人員，進行有關事前察覺、恐攻鎮壓的軍事訓練。
北韓尤其關心他們對於美國使用最尖端武器進行暗殺的防衛對策。北韓手上未持有美國在葉門、阿富汗等地使用無人機殺害要人的相關資料，對於駐韓美軍擬於明年初部署的「灰鷹」(Gray Eagle)無人機十分警戒。
對於駐韓美軍和美國中央情報局(CIA)創設專門處理北韓人員資訊的部門也抱持高度警戒，因此希望能從這批專業人士身上學些取締恐攻的方法等，以加強護衛司令部的能力。
(中時)
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