「寶麗金七小花」三花重聚 周慧敏防腐尬王馨平香肩

周慧敏放風鉛筆腿，王馨平、湯寶如秀香肩，三女神齊聚風采依舊。（圖／取材自新浪娛樂）

「不老女神」周慧敏影歌視三棲，在1990年代加入香港寶麗金唱片公司，寶麗金曾是80年代全球規模最大、最著名的唱片公司，周慧敏還與王馨平、關淑怡、劉小慧、黎瑞恩、湯寶如、陳慧嫻並稱「寶麗金七小花」，而昨（24日）周慧敏、王馨平、湯寶如出席節目探班，三人齊聚重現「寶麗金七小花」中的三朵花。

周慧敏、王馨平、湯寶如昨出席音樂節目《流行經典50年》探班，昔日寶麗金七小花中的三朵花重聚，三女神都身穿黑色洋裝，尤其周慧敏防腐不老，放風鉛筆腿，相當美艷迷人，王馨平與湯寶如則是以露出香肩，三女神齊聚風采依舊，更是勾起許多粉絲回憶。

(中時電子報)