NBA》不服老！吉諾比利續約馬刺2年1.5億
儘管40歲「鬼之切入」吉諾比利早已確定續留馬刺拚戰，他的續約內容直到25日才曝光，《ESPN》記者薩拉尼亞爆料，吉諾比利將跟馬刺簽下2年500萬美元，也就是約台幣1.5億元，更屬全額保障合約，證明馬刺有多看重這名老將。
雖在1999年第57順位就被馬刺選上，吉諾比利直到2002年才披馬刺戰袍，至今已經效力15個球季，除了幫助馬刺4度奪冠，更曾獲選2008年最佳第六人頭銜，可惜隨著年紀漸長，他上季場均僅拿7.5分、2.7助攻與2.3籃板。
可是吉諾比利在馬刺的地位仍很重要，除了在休息室內扮演領袖角色，更在關鍵時刻換當殺手或板凳暴徒，他跟馬刺總教練帕波維奇之間的師徒關係也很密切，兩人最近才被看到一起前往馬刺主場聽演唱會，卻低調到差點沒人發現。
畢竟在鄧肯退役後，馬刺仍然需要1支老將壓陣，有了吉諾比利，搭配保羅蓋索、艾卓吉、里歐納德、帕克、蓋伊等人，馬刺下個球季仍具爭冠本錢，只是帕波維奇還須趕緊找到真正擊敗勇士的方法，否則馬刺只能續當西區第2。
(中時電子報)
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