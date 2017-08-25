控聯合阿拉伯國家抹黑 卡達驅逐查德外交官

一名在首都杜哈的卡達女性。(美聯社)

卡達指控非洲國家查德和阿拉伯國家一同發動黑函攻勢、攻擊卡達，因此下令關閉查德大使館，並且要求查德外交官在72小時內離境。

沙烏地阿拉伯、聯合阿拉伯大公國、埃及和巴林月前指控卡達支持恐怖主義，並且宣布和卡達斷交，卡達則完全否認這些指控。

查德近日也指控卡達企圖透過其鄰國利比亞、顛覆查德情勢，因此周三要求卡達外交官在10天內離開，但查德並沒有提供支持這項指控的證據細節。卡達外交部表示查德這項決定顯示，該國加入了用黑函抹黑卡達的政治行動，意圖加入這些圍攻國(指的是4個和卡達斷交的阿拉伯國家)，為得是非常明顯的原因。

塞內加爾本周也召回駐卡達大使，三個月前塞內加爾就要求大使回國，希望能促使這場外交糾紛以和平方式解決。

雖然阿拉伯聯合大公國和卡達都在2011年，幫助叛軍推翻前利比亞獨裁者格達費(Muammar Gaddafi)，但兩國為了爭奪利比亞利益，現在陷入糾紛中。格達費垮台後大量利比亞的武器流入激進伊斯蘭教組織的手中，使得他們得以撒哈拉沙漠到中部蘇丹草原地區的軍事基地和人民。

(中時電子報)