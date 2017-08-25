桃園展馬修連恩地景 周日親登演

音樂家馬修連恩與藝術家江元皓共同創作的裝置藝術「環繞」，呈現特殊聲音地景。（楊明峰攝）

民眾進入裝置藝術「環繞」中，可聽見台灣從高山到都市的聲音。（楊明峰攝）

互動聲音裝置「擁抱」，民眾擁抱時將能感受樹裡傳來的心跳聲。（楊明峰攝）

桃園地景藝術節裡有不少草編作品，呈現幸福農村樂。（楊明峰攝）

今年桃園地景藝術季，除八德、觀音2大展區，觀音崙坪文化園區展示藝術家江元皓與音樂家馬修連恩共同打造的「擁抱」X「環繞」裝置藝術作品，透過聲音地景藝術，傳遞環保精神，並讓人感受存在身邊但被忽視的聲音。馬修連恩27日下午也將攜手台北愛樂銅管五重奏，在崙坪文化園區演出。

以蜂窩為外型發想的「環繞」，象徵「家」的意象，17米寬、8米高大型裝置藝術中，展示馬修連恩搜集台灣高山、海洋及繁華都市生活的聲音，讓觀眾在純粹聲音情景下，對環境展開反思。開園期間每整點、半點播放一次，每次約13分鐘。

現場共有3層、19組音響，第一層播放地上的流水、蛙聲，第二層有鳥叫聲、蟬鳴，第三層的飛機聲、打雷聲，交疊出層次與環繞效果，讓觀眾有聲歷其境的感覺。

而「擁抱」為5顆外型像小樹的互動聲音裝置，當參觀者靠近、擁抱樹幹時，才能感受裡頭傳來的特殊音頻心跳聲。現場還有「擁抱·心跳」共同創作計畫，民眾到服務台免費領取材料彩繪後，可將材料固定在裝置缺口，利用聲音發散原理，讓缺口被填滿時，心跳聲愈能清楚被聽見。

馬修連恩周日下午3時30分也會在崙坪文化園區舉辦森林音樂會，攜手台北愛樂銅管五重奏，演出優美音樂。

另外，觀音白千層大道展區周圍，則有不少社區創作的稻草人作品，其中觀音廣福社區，在10組得獎作品中取得6組優勝，公開展示於展區。指導老師林新來說，參賽者多構思主題，呈現幸福農家樂，展現主題故事，更表現細緻的草編工藝技術。

(中時)