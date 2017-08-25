百萬銷售員轉職足體師 人生自覺更意義

何建德曾是年薪百萬的業務員，遭公司資遣後先入低潮，靠著職訓學足體按摩東山再起，如今年薪更高，也贏得健康。（桃竹苗分署提供）

何建德曾是年薪百萬的業務員，遭公司資遣後陷入低潮，轉職足體按摩師再造職涯第二春。（桃竹苗分署提供）

昔日百萬銷售員何建德，10年前遭公司資遣，人生陷入低潮，靠著職訓學習足體按摩保健、門市服務管理，成為舒壓館創店店長，更不斷鑽精相關技術，因此獲全國傑出推拿師獎、百強整復師，年薪比過去高，他說，過去以賺錢為目的，如今能讓人放鬆、恢復活力，人生更有意義。

45歲何建德在退伍後，進入電器公司擔任銷售業務，靠著口才、手腕，業績時常保持前3名，年收入達百萬，11年前因公司內部改組卻遭資遣，讓他開始思考人生下一步的方向。

何建德說，擔任業務時，時常交際應酬，一喝就是好幾攤，那時候跟著朋友去按摩找回活力。2008年失業時在網路上看到職訓有推出足部保健師訓練班，經3個月受訓也找到工作，第一年因施力不當，手部受傷休息，他重回職訓進修，參加勞動力發展署桃竹苗分署分署的「門市服務管理實務班」，成功取得門市服務丙、乙級證照。

何建德重返職場，因具備經營管理店面技能，就被老闆賞識升遷為店長，進而協助在中壢區成立高級舒壓館，成為創店店長，期間自修並取得證照，精湛技術讓他當選全國第一屆傑出推拿師獎、全國百強整復師。

何建德現在店內擔任教育技術總監，更在各大學校、機關團體辦理保健養生講座，學生超過百人，他說，過去喝酒應酬傷身，轉職後學會養生保健知識，不僅自己贏得健康，也能幫助更多人，人生更有意義。

(中時)