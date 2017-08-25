中壢人口破40萬 9月將擴大歡慶

中壢區公所為歡慶中壢區人口突破40萬，計畫9月擴大辦理歡慶活動。（楊明峰攝）

中壢區今年6月5日人口突破40萬人，擠身全台前五大行政區中，中壢區公所初步決議下月將舉辦攝影、徵文等比賽，並募集學習單、老照片，10月1日將舉行民歌野餐會，歡慶中壢人口成長、不斷進步。

中壢區公所22日下午召開慶祝活動籌備會，從9月起舉辦系列活動，其中將對外募集1966年以前的中壢老照片，見證老中壢的生活樣貌、文化風情、地景變遷、建築風貌、重要事件、社會活動等。

攝影比賽部分，則是以中壢現在的人文風華，前瞻與進步等為主題。另外，還有相關徵文比賽，募集親子共遊學習單等。

中壢區公所人員指出，今年10月1日將在中壢區中正公園，舉行野餐日活動，當天還有民歌表演，報名繳費參加者，可獲得超值的限量500組野餐墊與餐盒，而設籍中壢者，只要6月5日生日，或是身分證末兩碼為40者，當天到場出示證明，即可獲得相關紀念品。

(中時)