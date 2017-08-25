五星吃到飽Buffet也南向 台北圓山印度美食節開賣
政府推動觀光與經貿「南向」，五星級飯店吃到飽自助餐廳也跟著「南向」！為提供客人更多樣選擇，台北圓山大飯店館內自助餐廳「松鶴廳」自今（25)日起至9月3日舉辦「印度美食節」請到印度知名五星飯店The Taj West End, Bangalore的主廚Chandan Taneja客座，示範推出冷食、熱菜、咖哩與甜點等各式印度料理。客人更可以嘗到過去在台灣少見的「「烤芒果乳酪塊」與「烤乳酪雞塊」菜餚。
「印度美食節」期間，台北圓山飯店活動亦推出「好禮大方送」促銷活動，其中包括憑用餐發票或2017台灣美食展DM上的兌換券即送由Himalaya Taiwan贊助的印度醋栗柔亮護髮霜，以及4人同行享用午、晚餐，即可獲贈Himalaya Taiwan天然草本旅行組乙組。
為了傳遞原汁原味的「印度風情體驗」，台北圓山飯店並與印度台北協會與、印度文化友誼協會(ICCR)合作，在美食節期間請到UNESCO非物質遺產認證的印度文化表演團隊演出，也提供相關裝飾增添氣氛。而今（8/25)日晚上「來趣印度Go India的粉絲團」創辦人冉安萍老師，也將舉行文化講座，邀請現場民眾一起親身體驗如何穿著印度傳統服裝「紗麗」，一窺它的魅力。
(工商)
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