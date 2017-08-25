百公斤花蝴蝶曬上空照 「水蛇腰」再現讓網友都怒了

瑪麗亞凱莉雜誌照被嘲諷修過頭。(圖/瑪麗亞凱莉IG、達志影像)

「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉近來壓力大加上失戀，疑似靠吃抒發壓力的她，體重直線上升到120公斤，連醫師都跳告誡小心因肥胖致死，不過近期她登上雜誌封面，卻驚見身材凹凸有致，甚至連一圈腰內肉都不見了，讓網友痛批修過頭了。

瑪麗亞凱莉近期替《Paper》雜誌拍封面照，赤裸上半身的她僅用長髮遮胸，並穿著著網襪、黑手套，身上還有一串高貴珠寶纏繞身上，凸顯出性感火辣的一面，不過網友則驚呼明明胖到120公斤，贅肉卻瞬間消失無蹤，呈現在眾人面前的則是「水蛇腰」，這讓網友驚呼不可置信，甚至痛批根本修過頭了，不過瑪麗亞凱莉絲毫不在意，還在IG大肆炫耀這張美照，完全沉浸在自己的幻想世界裡。

(中時電子報)