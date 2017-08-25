又是「騙扁小子」 黃琪盜刷Apple Pay被逮

「騙扁小子」黃琪去年因假冒國泰金控千金騙住5星級飯店，吃上7條詐欺罪，遭法院羈押4個月，直到今年2月才獲交保。不料，黃琪日前又假冒知名影星林青霞助理，向五星級飯店訂房索取折扣，還利用Apple pay行動支付的交易漏洞，成功盜刷30多筆約7萬多元，購買化妝品、蘋果筆電、手機等3C產品，造成10多店家受害，刑事局將黃琪逮捕到案，今(25日)將他移送法辦。

(中時)