傳代理中油董座 經濟部次長楊偉甫：會利益迴避

經濟部政務次長楊偉甫。(本報系資料)

經濟部代理部長沈榮津昨（24）日透露中油董座將由經濟部次長暫代，外傳將由經濟部常務次長楊偉甫出任，最快今(25日)行政院會核定。

對此，經濟部常務次長楊偉甫今表示，還沒有被正式告知，不過大家都知道中油董事長需要趕快派出來，自己主管國營事業業務，心裡已有準備，接到長官指示後就會盡快執行任務。

由於中油是楊偉甫督導業務，代理董座將有利益迴避問題。楊偉甫指出，如果暫代董事長，中油部分業務會做利益迴避，至於其他國營事業業務督導目前還是會負責；中油相關業務由誰代為督導，就看代理部長沈榮津的決議。

目前台電將跟中油求償，若代理中油董座，是否擔心無法客觀中立？楊偉甫表示，不會有角色混淆的問題，求償部分是法律問題，中油針對815大停電負起完全責任，這部分不會改變。

(工商)