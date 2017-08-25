與北韓密切的陸企業 將被日列入資產凍結對象

日本共同社獨家報導指出，日本政府相關人士24日透露，政府為對試射洲際彈道飛彈（ICBM）等強行開發核武、導彈的北韓實施單邊制裁，決定把包括中國及非洲南部納米比亞的6家企業及2名個人新列入資產凍結對象。

日本政府認為這些企業及個人參與進口北韓煤炭及接收北韓派遣的勞務人員等。日本將在25日的內閣會議上正式通過決定制裁案。包括聯合國安理會決議的部分在內，日本的制裁對象將擴大到72個團體和81名個人。

報導指出，美國22日宣佈，將與北韓進行煤炭貿易的中國企業及與石油產品出口相關的俄羅斯人經營的企業等列入追加制裁對象。日本希望與美國採取統一步調以截斷北韓的資金來源，但恐遭中國的強烈反對。

日本政府對北韓的單邊制裁中，資產凍結對象的括：（1）參與核武導彈計劃者；（2）包括煤炭在內的礦物貿易參與者；（3）北韓籍勞務人員海外派遣參與者等。

(中時)